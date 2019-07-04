獲封弘音教父！陳奐仁開騷唱韓文歌晒舞技

音樂人陳奐仁（Hanjin）為8月底演唱會舉行記招，以海報西裝造型現身的他即場彈結他唱歌，又播出着住褸騷肌的MV片段。他表示個唱籌備得很順利，現已埋晒班底，笑言自己作為領袖會推動其他人做事。他又講到個唱主題是「弘音教父」：「佢哋話我係弘音教父，但因為我嘅性格係好同壞都唔會同人講，直至有人話我係『鬼才』、『教父』，而弘音就係指我咩音樂都精通，又識好多語言，編曲、寫詞、作曲唔同範疇都識，所以話我係教父，叫我接受呢個名。」他又謂自己入行廿年，都有教過不少學生，故演唱會會盡騷自己的十八般武藝，到時又會唱韓文歌，歌曲亦會重新編曲。



留番兩點上台爆



他又自爆今次會跳舞，問到可會跳到郭富城咁勁？他笑言：「見仁見智，但就唔會跳成場，又冇威吔、彈床。」他謂因為新歌《Can you hear me》有4種曲風，排舞老師話聽起來很似韓文歌，他笑言：「所以老師叫我做BTS。（排咗舞？）佢哋度緊啲舞，其實我都覺自己有少少跳舞細胞。」問到可會騷肌？他表示拍此曲MV時被他們「欺騙」騷了肌：「我淨係着件褸，入面係赤裸。」問到個唱會唔會激啲？他笑言：「佢哋唔會畀我露點住，留番兩點上台爆。（爆咩？）可能爆鏡，哈哈。」他又謂現時有6舊腹肌：「但唔想為騷肌而加操，因為會搞到手痛彈唔到結他，唔飲水又會搞到黏口，唔想黏口手震上台捱，我冇呢個信心，唔想冒險。」他又謂最初做運動只是想身體健康。



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