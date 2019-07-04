老公搞婚外情就離婚？人夫黃智賢教你點修補

婚外情已經難解決，仲要本身有小朋友就更難解決。網友JoJo就遇到呢個問題，身為人夫嘅黃智賢點幫佢拆？



讀者JoJo：「我同老公結咗婚十幾年，有三個小朋友，最近發現對方有第三者，仲已經發展咗三年，老公叫我睇在子女份上，唔好離婚，咁我經濟上仲係要靠老公，我應該要原諒佢定係堅決離婚呢？」



黃智賢：「咁我自己唔會話一定要離婚，或者要點樣，我只係話個老公有婚外情應該係有原因，係你哋之間出咗問題，咁先畀第三者有機可乘，定係個老公真係完全唔愛你呢，呢個係好大嘅癥結嘅問題，你要搞清楚個老公係咪唔愛你，還是係相處上出現咗問題，佢需要搵個第三者去尋求一啲嘅慰藉，或者係點解會有一個行為呢，我覺得兩公婆係最清楚，同埋大家重唔重視呢段婚姻，重唔重視呢段感情，如果你重視嘅話，個裂痕係可以修補得番，但如果唔重視嘅話就繼續裂落去，我只可以講可能要有個階段去考慮一吓究竟要點去修補。」



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