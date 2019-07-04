Kendy@R＆K爆曾被ONE PROMISE擺上枱

組合Robynn & Kendy及同門樂隊ONE PROMISE到大學為時裝展覽擔任表演嘉賓，兩女大讚ONE PROMISE很正：「其實我哋喺facebook live夾過歌，可以將我哋搖滾一面展現出嚟，但希望之後有機會再合作。（但你哋風格好似唔同？）我哋都係自己寫歌，都係寫一啲同夢想有關嘅嘢，所以好啱channel。」ONE PROMISE又大讚R&K：「有啲歌加咗佢哋啲女vocal係好正，聽番原曲冇咗女聲好唔慣。」Kendy大爆對方有次擺她上枱，事緣有次對方開騷，兩女有去撐場，但Robynn走先，留低Kendy一人：「但期間佢哋竟然叫工作人員遞支咪畀我一齊唱，完全冇rehearsal就畀佢哋拉上台。」



講到今日的活動，兩女表示很有意義，因為設計師是精神病康復者，亦謂：「我哋以前造型師同搞手講叫我哋嚟做嘉賓支持呢個活動，覺得好有緣，都好耐冇見過造型師，可以寓工作於敍舊，順便問下佢我哋着衫有冇進步到。」Kendy笑言今日是悉心打扮，尊重場合，問到平時不是悉心打扮？她即笑言其實自己hea：「我覺得人生最舒服就係着睡衣嘅時候。」Robynn就笑言：「但通常着得婆仔嘅時候就會畀人影到。」兩女又表示常做校園騷，但笑言：「我哋呢排做低form，但唔再係學生同我哋影相，變咗阿sir同我哋影。」記者打趣阿sir由細聽她們的歌大，不願接受事實的她們笑言：「唔係，只係阿sir前衞。」



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