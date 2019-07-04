祥嫂生前欲出自傳　自揭裙下臣多獨愛祥哥

「慈善伶王」鄧永祥太太洪金梅（祥嫂）因肺癌逝世。祥嫂一生充滿傳奇，經歷不少風浪。據知，她生前有意將生平事迹輯錄成書推出自傳，將她鮮為人知的一面收錄在內。祥嫂去年已開始整理資料，重提往事，把有趣與難忘的畫面記錄下來，當中不乏她年輕時於夜場工作的往事。



祥嫂自揭15、16歲時，風華正茂，擁有美好身材，22吋的纖腰，追求者眾，除了祥哥外，謝賢（四哥）與邵逸夫（六叔）亦十分賞識她。祥嫂說，邵逸夫曾力邀她到邵氏拍戲，她亦曾經心動過，但細想後覺得娛樂圈靚女眾多，自己並不是最靚，即使入行亦未必能大紅紫，加上當時的她因經濟問題需照顧家人，所以打消此念頭。而四哥亦十分欣賞她，不時一齊玩，祥嫂朋友問過她，四哥有否向她展開追求？祥嫂覺得當時的四哥太高大靚仔，而且又是大明星，身邊一定很多女伴，令她覺得沒有安全感，不想只做其中一個，所以覺大家做朋友更為合適。



眾多裙下之臣中，祥嫂最後選擇了當時並不富裕的祥哥，當年祥哥雖有拍戲但大使無錢剩，連住的地方亦是小房子，靠近粵劇演員譚蘭卿寓所鄰近一間車房側的小屋，地方簡陋，但因為祥哥經常幫助人比他更窮困的人，他的善心感動了祥嫂。回想這些往事，祥嫂希望收錄在自傳內與大家分享。



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