戲如人生英文求愛　簡淑兒女追男自嘲姣唔起

藝人簡淑兒（Jessica）最近於無綫新劇《好日子》飾演「村長」李國麟及黃淑儀的女兒，雖然入行短短3年，她慶幸遇到不少好前輩，令其獲益良多：「淑儀姐好勁，呢秒講笑下秒就可以喊，我遇到呢啲場口就要暱埋培養情緒。」



談到劇中暗戀翟威廉，但對方情傾余思霆，Jessica透露與翟威廉是首次合作，感覺對方如大哥哥：「劇入面佢好威，個個爭佢，現實生活就掉轉，佢乜女仔都冇！（喺戲入面滿足佢？）同佢多對手戲，但冇乜身體接觸，都係發姣啫！角色我係男仔頭，所以扮女仔啲以為可以冧到佢，點知仲衰！」



嗲男友被指作狀



與角色同樣男仔頭的她，笑言曾試過嗲前男友，但卻被對方指作狀，認真慘情。Jessica又自爆曾於大學畢業那年主動追心儀男士：「當時佢要飛走，我趁最後機會同佢表白，佢唔係中國人，我用英文問佢，最後成功，不過因為Long D，拍咗半年就分開，佢覺得我忽略佢。（令你愛情觀唔同咗？）我唔相信承諾，唔鍾意男仔答應我任何嘢，只要求對方有上進心，女仔最怕睇唔到將來。」



單身多月的她，表示與前男友因性格不合分手，雖然過程有崩潰，幸有朋友聽她傾訴，現已慢慢走出陰霾，問是否已Ready接受新戀情？她說：「我想多啲工作先，唔諗咁多反而仲好，以前拍拖會想結婚，依家就隨緣。」



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