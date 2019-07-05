激情！準港姐黃嘉雯大髀任摸　胸壓A貨雷神

今屆香港小姐前日於將軍澳電視城進行複試，一眾入圍的候選佳麗質素甚高，其中現年25歲、與前港姐冠軍馮盈盈相識多時的「嫩版郭可盈」黃嘉雯（Carmaney）順利入圍。曾以藝名湯洛晴代表香港到東京參選2018國際小姐的她，過往有不少演出經驗，模特兒出身之餘又拍攝不少廣告及飲食節目，加上擁有32C火辣身材，不時於社交網晒水着照派福利，成功吸納不少宅男粉絲。不過男粉絲似乎要失望，皆因她早已有位身高6呎、樣貌與「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）相似的老外男友。



外賣到即「停賽」



Carmaney完成港姐複試後，穿紅裙的她匆匆乘搭港鐵閃人。車程中她不時甜笑講電話，看來是與男友傳情。抵達香港大學站後，「A貨雷神」早已站着迎接女友。二人邊行邊傾往附近食肆買外賣，期間坐於店內角落，驟眼看沒有太大親熱動作，只是頭貼頭睇電話，但原來枱底下「另有乾坤」！見男友不停撫摸她大髀，又多次拖手仔，一臉冧爆的Carmaney露出「高潮眼」兼嘴嘟嘟，連番出招回敬男友，直至見外賣到即時「停賽」。



連體嬰返寓所



買完外賣，二人再往超市購物，排隊付款時她將頭挨在男友膊頭上撒嬌，被她「馴服」的「A貨雷神」步出超市時即主動為伊人拎手袋。之後他們步往附近愛巢，由於途人眾多，Carmaney即變得避忌，與男友相隔數個身位，但行到暗角位時，她即主動出擊，上前從後胸壓男友，還攬對方腰邊行邊談情，連體嬰般返家繼續下半場。



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