衝出澳門　MFM出國語碟進軍台灣

澳門組合MFM推出國語快歌《Perfect》，作曲及填詞分別由成員AJ及嘉豪包辦，他們表示今年很幸運，沒想過可以簽給台灣唱片公司，9月更會在台灣推出第一張國語唱片。嘉豪表示很期待到台灣宣傳：「台灣係好多歌手夢寐以求想去嘅地方，因為流行音樂做得好好，好開心有份參與佢哋嘅音樂事業。」祖絲表示身為澳門組合，前年可以踏足香港發展已經好開心：「冇諗過兩年後可以去得更遠，去到台灣，希望我哋可以去更多唔同嘅地方，帶我哋嘅音樂畀更多人認識。」



《Perfect》是首開心甜蜜的舞曲，作曲的AJ說：「當初知道去台灣嘅時候構思咗唔同idea，兩個partner話不如寫啲容易啲記嘅旋律，因為以往我哋跳舞嘅歌係比較型格，但我覺得台灣咁多知名跳唱歌手，所以我覺得做啲簡單入屋嘅題材會同觀眾拉近距離，所以最終決定呢個idea，而呢首歌係關於愛情，講如果可以同到喜歡嘅人一齊人生就好完美。」祖絲亦表示MV在香港拍，拍了18個小時，在廠內搭了很多不同場景，跳了很多次舞和換了很多套衫。他們又預告下首國語歌是情歌，幸運地可以做劇集的主題曲及片尾曲。



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