這些機會…大S獲木村拓哉拍片送祝福爆喊

台灣藝人徐熙媛（大S）近日同好姊妹徐熙娣（小S）、范曉萱及阿雅上咗緬甸拍真人騷，呢日去到一間餐廳食飯時，竟然獲得日本巨星木村拓哉親身拍片送祝福，一出晒名係木村忠粉嘅大S即時引唔住爆喊，仲用好認真嘅語氣話木村比佢老公汪小菲靚仔一萬倍！



呢真人騷係sell姊妹情，范曉萱就帶咗其他三人去咗一間餐廳，佢哋坐定冇耐面前部電視機就突然彈出木村個樣，佢仲同四位女士打招呼，大S喺呢一刻先至醒覺呢條片係木村專登拍畀佢哋，大S慰唔住啲眼淚不停流冇停過，啲反應絕對係超級粉絲先至會要，想扮都扮唔嚟！



木村講玩一輪鼓勵說話之後祝佢哋四位好姊妹要友誼長存，除此之外原來仲有驚喜，木村親筆寫咗張紙「Have a great time」畀佢哋，大S攞上手仲印個唇印落去，跟住佢自爆14歲就鍾意咗木村，為咗偶像去學日文，入娛樂圈跟住去過日本發展都係想同木村合作，大S話如果依家見到木村真人，一定會好似樹熊咁攬住對方瘋狂錫佢，喺大S自行幻想緊嘅時候，小S插口問汪小菲同木村比邊個靚仔啲，大S用好肯定嘅語氣答：「木村拓哉比汪小菲帥一萬倍！」



片段出街後，木村喺微博留言話期待之後有機會見到佢哋，有網民留言話都好期待呢個場面，因為好想知道大S對住木村可以有幾失控！



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