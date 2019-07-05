錢係垃圾！林秀怡救病母使盡儲蓄押後婚期

藝人林秀怡近年成功入屋，惟去年為患癌的母親花盡40萬積蓄，至今經濟上仍未「回氣」，每月都處於負債狀態。她與男友視彼此為結婚對象，並大讚對方愛屋及烏，雖然婚事無奈要押後至2026年，卻毫不介意與未來岳母同住一屋簷下。



現年28歲的林秀怡在無綫劇集《婚姻合伙人》憑生動自然的演技成功彈出，入行10年的她一直以「綠葉」身份默默耕耘，自問外貌不算標青，直言距離女主角之路仍很遙遠：「唔好話目標，係夢想。自己知自己事，又唔係靚女，加上公司有好多女藝員競爭。其實依家有咁多對白已經好滿足，希望有日令人認同我唔靠樣都做到女主角！」



孭債難回氣



生於單親家庭的林秀怡自小與母親相依為命，其母去年確診子宮頸癌，她不惜花盡40萬積蓄為母醫病，更一度停工陪伴化療，是百分百孝順女，她坦言：「命同錢比較的話，錢其實係垃圾，好彩當時有能力可以救番媽咪條命，如果連身邊最重要嘅人都留唔住，啲積蓄留嚟有咩用呢！」雖然成功入屋捱出人氣，但仍未能為她帶來高收入，她坦言現時處於每月都負債的狀態：「經濟上仲未回到氣，依家我Keep住要還錢，每個月畀緊最低還款額，希望快啲還完啦！」



讚男友抵得諗



生性樂觀的她即使講到媽媽患病，依然臉帶笑容，直言慶幸有導演男友Kevin陪伴身旁支持。她大讚男友愛屋及烏，願意與未來岳母同住一屋簷下：「要延遲到35歲先結婚，我同男友講即使結咗婚，我都要同媽咪一齊住。好彩佢善解人意，好照顧我媽咪。」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



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