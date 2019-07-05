韓劇收視戰！IU撼金香奇　池晟激鬥崔振赫

韓星IU與呂珍九合演的韓劇《德魯納酒店》，以及金香奇與韓團Wanna One前成員邕聖祐合演的新劇《18歲的瞬間》，將於本月首播，同時亦會登陸「黃Viu煲劇平台」。



7月13日首播的《德魯納酒店》 由王牌編劇洪氏姊妹合力打造，並由《來自星星的你》吳忠煥導演執導，內容講述在繁華的首爾，一間名為「德魯納」的神秘古老酒店，只在晚上營業，並向「無法離開的靈魂們」展示華麗真面目，同時也記錄他們的點點滴滴。



IU飾演德魯納酒店的社長張滿月，外貌如月亮般高傲美麗，個性古怪且心術不正，她因曾犯下大罪，而被束縛在酒店裏，而呂珍九飾演的具燦成則是新上任的酒店經理，患有嚴重強迫症和潔癖症，進駐酒店後常常被鬼魂嚇得四處逃竄，卻全力守護女主角。



邕聖祐首度挑戰演技



至於邕聖祐首度主演的韓劇《18歲的瞬間》將於本月22日首播，內容講述他飾演的18歲轉學生崔俊優，不擅表達情感，一直習慣孤獨又獨立的生活；而金香奇飾演品學兼優的柳秀彬一直遵循母親的安排，沒有個人想法和主見，直至18歲，柳秀彬有了一個願望，就是學習獨立。兩個人意外邂逅，開始改變彼此，電視劇將寫實地描繪出青春期的心理變化和苦惱，用真實的故事打動觀眾。



韓石圭、崔振赫、池晟輪住出場



另外，由韓石圭和徐康俊主演的《Watcher揭密者》（7月6日首播）、崔振赫和孫賢周擔正的《Justice》（7月17日首播）、池晟和李世榮的《醫生耀漢》（7月19日首播），亦將於7月啟播展開收視戰，並會相繼登陸「黃Viu煲劇平台」。



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