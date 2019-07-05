3年情斷！張建聲爆再同陳嘉莉分手真相

藝人張建聲同陳嘉莉拍拖近3年，曾經分手又復合，日前陳嘉莉喺社交網宣布再分手，陳嘉莉表示佢哋經過深思熟慮，覺得大家真係唔適合先決定分手。事隔兩日，張建聲喺社交網交代分手一事，佢感性留言，多謝對方令佢變得更好：「我們相知相愛已三年多，大大小小事情一起經歷過。當中笑過、哭過、分開過、復合過、互相支撐過、亦互相傷害過，彼此已是一家人。但去到今天，我們長大了、成熟了，開始考慮到彼此再行下去的方向與目標是否一致？經過一段時間我們冷靜地討論下最後得出一個選擇『和平地分開』，這是我們認為雙方都能為自己生活過得最隨心、最舒服、以及尋找自己未來路向的方法。



三年，我當然不捨，尤其是再次復合後她令我改變得更加好，多謝你，而我亦會在遠處祝福你，無論一切是甚麼都好，只要你活得開心就夠。假設『如果我三年後才遇上現時的你會有多好呢？』這世界，哪有『如果有如果呢⋯』



最後，感情是兩個人之間的事，亦希望大家能給我們一些空間，各傳媒朋友如有甚麼問題就盡量問我吧，希望大家明白，謝謝#錯的時間對的人#回憶才是最珍貴的 #一切隨心。」



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