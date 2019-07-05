泫雅回應被指豐唇走樣？泰妍笑住晒腿襲港

《SBS SUPER CONCERT》繼去年於台北舉行後，今年移師香港展開，並將於明晚假亞洲博覽館舉行，香港站演出陣容包括人氣女團少女時代隊長泰妍、當紅男團EXO、WINNER、Seventeen與AB6IX，以及實力派女團MAMAMOO。



六組藝人將於明晚演出中，各自演唱今年發行的最新歌曲與多首熱門主打曲，他們更會上演「SUPER STAGE」特別舞台，由WINNER、MAMAMOO、Seventeen及AB6IX，四組團體中預計派出一位成員為香港樂迷們帶來苦練已久的中文歌曲及特別合作舞台。



此外，上月自爆患抑鬱症的泰妍，今日隨行來港，為明晚演出作準備，穿上背心短褲露腰晒腿的泰妍，出發時面露笑容，心情不俗，而MAMAMOO成員華莎則以小背心上陣大騷身材，隊友頌樂亦以低胸性感示人，至於WINNER亦同行來港。



另外，早前被網民質疑打針豐唇的泫雅，今日出發赴台時繼續大晒「孖潤腸」，身穿緊身低胸裙的她風騷嘟嘴,卻被網民勁踩走晒樣。而泫雅隨後在社交網留言，自言因為眼部未有化妝，唇部妝化得較濃，坦言每次化妝有淡妝亦有濃妝，亦喜歡因應不同行程，有機會以不同妝容變身，但討厭網上惡評。