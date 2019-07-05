結婚30周年！田中裕子陪澤田研二慶71歲牛一

現年64歲的日本女星田中裕子，主演經典劇集《阿信的故事》瘋魔日本及亞洲，當紅時與妖艷造型見稱的男歌手澤田研二合演電影《男人四十戇居居：寅次郎落英繽紛》時擦出愛火花，不過田中裕子被指做小三，破壞澤田與伊藤惠美的婚姻，田中裕子飽受外界譴責。1989年，澤田離婚後與田中裕子終排除萬難結婚成為夫婦，但1999年曾傳出婚變及分居，幸好最終未有破裂，兩夫妻平淡生活至今。



這對老夫老妻近年十分低調，甚少在傳媒前亮相，去年少有地被雜誌拍到從女方的家鄉大阪返回東京。而去年澤田因門票滯銷而取消個唱一事鬧得滿城風雨，受盡批評，《女性自身》更踢爆從不理對方工作的田中裕子，對澤田把已到會場的7千名樂迷置之不理，看不過眼而向丈夫動怒，令甚少同傳媒打交道的澤田，不得不開記者會向外界解釋。



而今年底是兩人結婚30周年，兩夫婦依然恩愛如昔，6月25日當天，兩人被目睹在橫濱巿乘搭電車，相當平民化，當天更是澤田的71歲生日。而田中裕子一頭銀髮，據講是為了配合澤田的白髮，沒有將頭髮染黑，夫妻名符其實白頭到老。

