同仔女合唱！薛家燕竟然扮美少女戰士

69歲藝人薛家燕在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《薛家燕愛你無限60年演唱會》，穿上20磅龍袍和金飾登基，氣勢十足，她與米雪合唱《滄海一聲笑》，贏得全場掌聲。她說：「隻手今晚會好痠痛，因為啲石鋪滿晒成件衫，同埋我帶住啲黃金、翡翠，我要做到好輕型咁。」米雪則說：「家燕着起龍袍，有母儀天下嘅感覺，原來一路跳舞一路唱歌係咁辛苦，我真係好服佢，唱歌之餘又要換衫、記歌詞。」



嘉賓王祖藍以上海灘造型現身搞笑說：「估唔到你（家燕）去到呢個年紀，都願意陪我癲，扮美少女戰士。」家燕問祖藍囡囡近況，他大放笑彈：「個女啱啱半歲，做咗身體檢查，醫生話『王生恭喜你！半歲嚟講，100個小朋友有90個都矮過我個女，所以李亞男嘅基因贏咗。』我今日要趕住返去睇個女，因為李亞男12歲時已經1米7，所以我估計耷低頭望個女嘅時間唔多喇！」引來全場大笑！



全晚最感動是家燕與三位子女合唱《You Raise Me Up》，她說：「復出嗰陣仔女得幾歲大，我都諗點可以養大佢哋？因為自己都四十幾歲，好彩有《真情》。好多人話『你好陰功有3個包袱，點孭呀？』但我唔覺得佢哋係包袱，係推動力，我要做個100分嘅媽媽。雖然每日瞓得兩、三個鐘，但好值得。」她講到眼濕濕，觀眾拍掌鼓勵。事後她說：「其實我都忍住唔喊！怕影響把聲，但諗番佢哋細個嘅成長，好多嘢湧上心頭，眼淚、鼻涕不斷流，呢個騷係大家集體回憶。」



王梓軒為家燕寫了兩首歌《Captain Nancy》和《弟子規》，更現場演繹《聽媽媽的話》送給她，他花了兩日時間，改編了一段Rap，大意是︰「家燕姐獨力撐起全家，六十年來用盡自己嘅生命點燃大家嘅歡欣再一步一步，跳上自己夢想嘅舞台再一次又一次教曉我哋咩叫愛……」當晚家燕邀請了很多嘉賓，有側田、謝天華、胡楓、米雪、王祖藍、陳欣健、Joe Junior，星光熠熠。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

