溫碧霞寫真集攻內地唔怕被抽：唔係暴露

藝人溫碧霞到電台宣傳寫真集，表示未知銷情，因近日才推出，但大家反應都好好。她亦謂9月會在內地推出另一版本，是自傳形式，會有較多文字寫成長經歷：「會有多啲細個嘅相，講細個成長經歷影響到依家，細個入行嘅經歷，成長嘅心路歷程，可以畀多啲人了解我。」她又自覺幸運，由15歲入行就紅，21歲出來拍戲都有很多難忘作品，近日《停不了的愛》播番自己都有重睇，她謂：「有好多細個回憶，之前反叛、𡃁妹，因為好多唔同嘅經歷，所以先變成今日嘅我好豁達，之前細個會唔識諗，會唔開心，但依家就會好豁達，好開心，啲人講咩都唔理。」



問到內地版本的相可會冇咁性感？她就謂其實相片都是健康性感：「寫真集可以記低我唔同嘅moment，唔同印記，唔同時候嘅我，有好多美好回憶，啲相都唔係太性感，啲相都係表達『海潮』嘅感覺，自然、媚態嘅美感。（但內地審批會唔會嚴謹啲？）因為本書唔係大膽，都係着bikini同露背脊，唔係暴露，係健康性感。」



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