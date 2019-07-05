播冇格仔出浴片？薛家燕要問准一個人

藝人黎諾懿現身新城電台接受薛家燕節目訪問，宣傳熱播節目《懿想得到》，期後二人一同受訪大放笑彈！家燕大爆於《懿》中的出浴部分遭一眾網民一面倒投訴，原因竟是因為關打格仔事：「落水除咗毛巾，驚可能有少少走光，所以佢就幫我打咗格仔，點知網民問『點解打格仔？』，哈哈！」參與後期製作的諾懿笑謂：「驚佢少少都唔想被見到，就同導演講打格仔，要尊重嘉賓，係冇估到個格仔效果咁震撼！（有冇諗過打咗格仔人哋仲多嘢諗？）我要同網民講聲唔好意思，原來佢哋想睇！（會唔會有個冇格仔版？）今晚會見到導演，盡量應承大家有個冇格仔版，造福人群！」



會播冇格仔版？



入行60年首度出浴的家燕同黎諾懿說：「當係我對你一個貢獻，要珍惜我對你嘅犧牲，當時我係大感冒，氣溫4、5度落溫泉。」諾懿當頭棒喝謂：「咁我依家先知，原來你想露，畀觀眾睇你完美一面，一直都想保護你，但原來你有呢個癖好，下次我就知，第二輯同你浸，畀你大膽啲，對唔住，我唔應該打格仔。」問到家燕事前女兒石祐珊（珊珊）可知情？她爆話雖然對方是經理人，但給予超大自由度：「不過冇格仔版要畀珊珊睇咗先，佢話OK你可以最後一集出Roller播。（你最大尺度係咩？）有時做藝人到咁上下地位，你要覺得對觀眾有交代！」認真爆笑！



拒3個人一齊浸



家燕又爆當初諾懿是提議3個人，包括李家鼎一齊浸溫泉，即被她秒拒：「嘩！3個人？咪你睇我、我睇你？我一定要分開。」諾懿急忙解畫說：「個構思係想3代人一齊浸溫泉傾偈、傾心事，本身諗住褸毛巾嘅，但冇諗過3個人赤條條都尷尬，所以分開浸。不過都有吩咐導演一定要拍到《3日2夜》咁！」家燕接話當時有要求清場拍攝，就連遞毛巾都要是女工作人員。雖然理想與現實有別，但諾懿笑謂一直都有「陪伴」在側，留守溫泉外：「成班驚唔知佢肯唔肯浸、又唔知入面情況點、又唔知有冇穿崩，出面仲緊張過入面！（事前有氹家燕除衫？）已經畀咗最壞打算佢，就係3個人一齊浸。」



講到諾懿於李佳芯激勵下挑戰秒速流淚，他大笑澄清說：「太靚仔人哋覺得我係偶像派，但其實我都係個實力派，我喊都有一手，都好感性。（氹家燕出浴要喊？）唔使！」家燕搶住說：「我自動獻身！」全程笑爆嘴！

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