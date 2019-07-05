孫耀威爆老婆最鍾意睇自己拍親熱戲

藝人孫耀威（Eric）在網劇《性敢中環》與兩位女主角連詩雅和雨僑有感情戲之餘，更有親熱鏡頭，艷福不淺。孫耀威表示開心，更稱大膽地沒有向老婆陳美詩（Macy）申報，他說：「當然唔使同Macy申報啦！佢最鍾意睇我拍愛情片，最鍾意睇我拍親熱戲，Macy一直都好鼓勵我去做呢件事。同埋兩位女主角都十分專業，令拍攝時一啲尷尬都冇，大家都好自然順暢就入咗戲。」孫耀威又指每次拍港產片或劇集特別開心，始終是講廣東話，特別有親切感。



栢天男、何珮瑜互讚



劇中飾演整形外科醫生的栢天男，表面上是一個多情花弗男，背後隱藏住一個感人故事，他和何珮瑜（Jeana）合拍和順利，他說：「Jeana工作態度非常好，埋位前會同對手、導演溝通同試戲，非常專業。」Jeana則笑指：「同栢天男合作，只有一個感覺，就係覺得佢無論正面、側面、前面或後面都好似金城武，好charm同好有紳士風度。等埋位時，大家成日傾養生同keep fit話題。」



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