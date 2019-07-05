入行N年！衛蘭終於的起心肝學中文

歌手衛蘭（Janice）到電台出席電視劇活動，她表示收到劇本後再拼音做中文：「有啲講得好快真係好難，其他都ok，之前做過動畫配音，都差唔多。（難唔到你？）好快嗰啲囉，好似rap。（中文進步咗？）係呀。」她又笑言都幾好玩：「因為我唔識中文就覺得好玩，不過我今年都開始學中文。（點解突然咁耐先學？）因為想學多樣嘢。」她又謂識寫自己的中文名及中國數目字，由同事教。



問到之後還想學甚麼？她表示：「想讀書讀藝術，見到香港有間都幾正，要睇吓啲時間先。（公司放你去讀書？）可以呀，佢哋畀我做想做嘅嘢。」她謂可能讀一年或一個暑假，想在香港或英國讀，問到可會full time讀書？她謂：「唔知呀，但想進修，讀有證書嗰啲。」她謂想學畫畫，問到可會想開畫展？她謂：「之前香港開過，都想再開多個。（儲緊畫？）係呀，依家儲咗廿幾幅，但有啲都送咗畀朋友。」問到畫人像定風景多？她謂：「好多款，所以想讀書睇吓自己係咩style。」



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