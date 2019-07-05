男女都要有承擔！麥美恩唔介意一齊供樓

藝人麥美恩（Mayanne）為活動擔任司儀搵真銀，她透露最近正忙於拍攝《Ben Sir睇樓團》，已到泰國和日本睇樓，並會介紹香港上車樓盤，問到會否心動想入巿？她說：「因為我喺加拿大同香港都有物業投資，所以再喺亞洲投資要審慎啲。（經濟壓力會唔會好大？）咁有方法，要搵啱投資顧問，我有啲已經供完再投資，而且我嗰啲係細單位。（換大單位？）唔需要。（大單位由未來老公送？）等未來老公送其他小禮物，花同朱古力，我個人好鍾意滿足。（你條件好，所以好難追你？）唔係，有啲男仔都鍾意獨立、對工作有熱誠嘅女性，佢哋都好欣賞我。（對象要有經濟能力？）要有承擔，我都要投資喺佢身上，要搵潛力股，如果一齊住唔介意一齊供樓。」



講到今屆港姐的參賽者，她大讚質素不俗：「有啲本身係KOL同網紅，會加分，我都好期待見到佢哋。不過等佢哋出埠拍攝完，就見到係咪真材實料，因為出埠拍攝係最辛苦，如果佢哋捱完返嚟，都仲係咁容光煥發就真係抵佢入呢行。」

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