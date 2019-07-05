頭暈情況有改善！胡鴻鈞呻悶準備全面復工

歌手胡鴻鈞（Hubert）早前拍攝劇集《降魔的2.0》時吊威吔，不慎從高處墮下撞傷頭入院，出院後的Hubert首次出席香港的公開活動，獲近百歌迷撐場。大熱天時Hubert身穿冷衫，問他是否身體仍然虛弱？他解釋說：「想襯番個主題，但屋企得厚身衫係比較色彩繽紛。」他謂身體康復不少：「尋日照咗次磁力共振，雖然未有結果，但我感覺良好，因為有好多時間休息。頭暈情況都少咗好多，好期待工作，今日見到歌迷好開心。我由五月中開始休息，六月中去過美國工作，相比之前，依家更加好似。（係咪全面復工？）都Ready，喺屋企休息得太耐好悶。我有時都喺屋企行吓，唔會喺女張床度。我有煲劇，睇《白色強人》同《我們與惡的距離》。」



問到何時補拍《降魔的2.0》的戲份？他稱等監製安排：「如果醫院個報告出嚟係OK，會拍番。（你受傷嗰場會重拍定取消？）睇監製。（再吊威吔有冇陰影？）我冇太大陰影，我知監製好錫我，唔會安排有威吔嘅戲，可能會用替身或其他方式去取代。（之前公司唔畀你透露受傷情況？）冇唔畀，只係我真係唔記得事發時情況，出院時仲係好唔清醒。不過醫生話我發生意外前後嘅思維係好正常，只係唔記得發生意外嗰刻。（有冇後遺症？）醫生話我本身身體好，只要注意唔好做劇烈運動同注意飲食，就唔會有太大問題，依家頭暈次數比之前少好多，之前係每朝起身或者大動作少少都會暈。我仲有食藥。（幾時可以停藥？）醫生話睇我自己，嗰啲只係止暈藥。」

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