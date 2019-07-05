孖程瑤講育兒　林曉峰自認「孝順」兩個仔

藝人林曉峰、程瑤與老公朱仲賢等日前出席活動分享培育兒子心得。林曉峰提兩名兒子已十多歲，他透露有意讓兒子到外國升學，更打趣說要跟程瑤「偷師」笑說︰「我的兒子比他們的細少少，知道程瑤兒子準備到英國升學，加上我又鍾意足球，特別係曼聯，都會參考佢哋意見。」不過他自言自己相當「孝順」兩名兒子，故會尊重兒子的選擇，他表示︰「我好孝順我啲仔，睇下佢哋鍾意讀嘅嘢外國有冇呢？有冇其他渠道讀到呢？畀佢哋自己去搵，我哋幫佢哋做得太多嘢，會好似冇咗求生能力。」



程瑤的丈夫朱仲賢亦分享育兒之道，他認為：「沒有教不好的孩子, 只有不懂教孩子的父母。」程瑤坦言應該讓兒子自由發展，絕不做怪獸家長，她說︰「我們應該幫助他們培養自己興趣，唔好畀太大壓力佢哋，只要佢哋開心最重要，當然品德方面就要好啦，唔可以做壞事，因為品德唔好，搵到錢都會用在唔好地方。」



林曉峰亦認同說︰「人的價值觀同品德好緊張，品德緊要過你讀唔讀到書，大個搵唔搵到錢。」林曉峰被問到將來會否支持兒子入行做藝人，他笑說︰「都可以，不過現在唔知，如果佢哋要入行，等我退左休先啦，因為佢出到嚟點同我鬥呢。 」



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