婚後首現身！陳法拉老公以國語發表愛的宣言

藝人陳法拉五月於巴黎與男友Emmanuel Straschnov結婚，今日她於婚後首次出席公開活動，台上她多次表示新婚生活很開心，於法國結婚時就如旅行般，現時已回到正常生活，丈夫於紐約工作，而她照舊拍戲，於香港、紐約兩邊走。說到婚禮上老公有否說愛的宣言，法拉說：「食飯時佢話要講段說話，我初時以為佢同大家講，但佢用國語同我父母講，意思大約係會照顧我，對我好，我冇諗過佢會當眾咁講，所以好感動。」她又指婚宴上父母好開心，更有跳舞，她謂：「第一次見我爸爸跳舞，我媽咪係跳舞老師，當時佢跳到拱晒橋、扭腰，仲瞓晒地。」她表示不會在港補擺酒，問到有否被父母催生B，她謂：「過吓二人世界先，依家計劃緊度蜜月，大概十二月啦！想去南極、南美洲咁！呢啲第日帶唔到小朋友去。」昨日她沒有戴婚戒，笑言自己專業，免得搶了手錶活動風頭。問她婚後是否習慣，她謂：「都習慣，因為拍咗拖三、四年先結婚，都習慣咗一齊生活，所以冇乜好大嘅轉變，只係有時改唔到口叫老公，仲係叫男朋友。」



她又透露下個月都在港拍攝一部新導演的電影，由於只屬客串，故時間很短，問如果長時間會否叫老公一齊返來時，她謂：「佢話好鍾意亞洲，而且又識講國語，有時都問我有冇機會喺亞洲工作，想跟埋我返嚟亞洲生活吓。」



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