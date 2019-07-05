鄺文珣自稱咩波都識打　仔女個個信

藝人鄺文珣以頒獎嘉賓身份出席時裝表演活動，她表示之前一家人去了澳洲旅行10日：「當係暑假活動，嚟緊暑假都安排咗好多活動畀佢哋，好忙，佢哋返學我先係最多時間。（安排咗咩活動？）同佢哋一齊做嘅活動，今年佢哋唔會去camp，所以會多啲陪佢哋。」她表示會與小朋友去主題樂園，但不會帶囡囡去：「因為太細個玩唔到，啲仔都話唔好帶埋妹妹去。」



做過校隊後備



問到可會為囝囝安排興趣班？她謂：「少少啦，打波嗰啲，咩波都打，籃球、足球、羽毛球。（你陪佢哋？）係呀，睇佢哋打，因為佢哋覺得我低能，我話媽咪以前係校隊，我真係全部都有玩，只係我係後備，哈哈。（佢哋信你？）信。（當你係偶像？）唔係囉，反而爹哋運動就好叻，所以多啲陪佢哋玩。」



幫老公搞小朋友生意



她又講到有幫老公手搞一些小朋友的生意：「係啲科技上嘅發明，保護小朋友，佢好支持我呢樣嘢，我負責出意見。（諗住幾時推出到？）希望盡快，感恩呢幾年都撞到合適嘅partner。」她又坦言投資金額大，問到可有7位數字？她笑言：「唔係好知，因為我係做創作嗰方面。」



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