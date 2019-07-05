正式轉會！林欣彤最想同許廷鏗欣宜開騷

歌手林欣彤（Mag）於尖沙咀舉行加盟兼新歌《玫瑰式體驗》戶外發布會，獲大批Fans到場支持，Mag甫出場便獲在場人士送上粉紅色玫瑰花，令她喜出望外，神秘嘉賓包括父母、公司高層、許廷鏗（Alfred）及陳慧敏分別上台獻花，陳慧敏更送上肉嘴祝賀。



其後Mag一口氣連唱5首歌，猶如開小型音樂會，騷後她興奮受訪，坦言好擔心會落雨，故一早有預備室內Plan B計劃，幸好最後天公作美，順利完騷。問到今次是否當預演演唱會？她大賣關子：「未公布得住，希望今年可以開騷，都籌備緊，自己未開過售票騷，想揀嘅地方唔好太大，同Fans親近啲。」提到父母上台獻花，Mag表示雙親難得如此公開撐場：「佢哋平時都有嚟支持我，但未試過上台，媽咪話好緊張。（佢喺台下跟住你唱。）好Sweet，覺得佢好勁，記歌詞仲勁過我。」



講到Alfred提議聯同鄭欣宜加埋3人開騷，Mag聞言表示贊同：「同佢哋互動實好搞笑，都好多謝Alfred嚟撐場，見到佢喺下面幫我影相、又同我打氣，自己由好緊張變得好安心，佢就好似我支強心針咁，又似吉祥物為我帶嚟好運。」



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