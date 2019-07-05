許廷鏗望與林欣彤鄭欣宜做真人騷

歌手許廷鏗（Alfred）及陳慧敏以神秘嘉賓身份現身好友林欣彤（Mag）的新歌發布會，Alfred透露是調動工作撐場，而陳慧敏更因夜晚要返澳門開騷，所以專程到一到場然後再去趕船，十分之有義氣！Alfred表示今次是Mag的首個新歌發布會，唱片公司特意邀請對她重要的人出席，笑言本身被安排跟對方的父母齊名一同上台獻花：「影到個畫面好似嫁女咁。」又講到好耐沒有與同樣是「巨星幫」出身的Mag共事，都好期待對方演出。



今次Mag加盟華納唱片公司可算是Aflred幫忙穿針引線，問到是否責任重大？他抵死笑住話希望於其他方面都能幫手，例如做媒人介紹男友，續指跟Mag及鄭欣宜（Joyce）同是2011年度的新人，希望有機會齊齊開騷，他亦趁機會大讚Joyce唱功了得，並表示若對方願意，自己都不介意再做「針線」做拉攏人：「如果Joyce得，相信公司都得。其實仲想我哋3個人做一個真人騷，但應該有好多嘢都出唔到街，因為私下成日同Joyce嗌交，Mag就會擔當調停人。（你嗌贏多？）通常都係我輸，問Joyce嘅話佢實會話讓我！」



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