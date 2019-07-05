殺出血路　易烊千璽孭飛劇突破限古令熱播

大陸古裝劇《長安十二時辰》成功上線，能夠在史上最嚴「限古令」下突圍而出，除了擁主演的是炙手可熱的易烊千璽和雷佳音外，製作嚴謹，服裝、化妝、場景、道具都十分亮麗，獲一致好評，成為熱話。



該劇以大陸作家馬伯庸同名小說改編，劇情描述唐朝上元節前夕，長安城陷入危局，死囚張小敬（雷佳音飾）臨危受命，與李必（易烊千璽飾）攜手在十二時辰內拯救長安的故事，播出後便獲得網站評分高達8.7分。



在古裝劇市場普遍看衰的情況下，《長安十二時辰》在零宣傳開播，有評論認為，限古令針對的是部分古裝劇歪曲歷史、扭曲事實，令給觀眾錯誤認知，但《長安十二時辰》在劇情安排及角色設定上繞開規定，在既有的歷史原型上稍做改變，不直接與歷史接軌，經過改檔期調整後上架，突圍成功。



另外，該劇於7月1日起將陸續在日本、新加坡、馬來西亞、文萊、越南等地上線，還會在Viki、Amazon和Youtube以「付費形式」在北美地區上線，這是首部國產劇能進軍包月付費區。





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