陳嘉容師妹冇工開　楊曉穎轉戰歐洲搶地盤

名模陳嘉容師妹楊曉穎（Sharon）連續兩年推出寫真，雖然反應不俗，但今年也要告別寫真戰，皆因要備戰9月的歐洲時裝周，轉攻海外巿場。



近年本地模特兒界不景氣，Sharon坦言工作量大減，令收入不穩定，甚至試過冇工開、零收入的日子，要靠儲蓄補貼日常生活，有意趁年輕向外闖：「香港真係冇乜發展，好多客人寧願揀外外籍模，加上少咗好多大騷，作為模特兒會好想喺台上行騷！影嘢都愈來愈少錢，好在有啲舊客會搵我，但覺得好辛苦，唔似喺歐洲或者上海，一個月都有兩、三個騷可以行，香港一個月都唔知有冇一、兩個試鏡機會。（外國賺錢比較多？）其實畀得最多錢係香港，去外國做騷，機票、住宿同零用錢都係模特兒公司畀住先，所以公司會抽好多佣。」



身形靚多Job做



Sharon曾到倫敦、米蘭及上海工作，今年會在歐洲逗留多些時間：「我會去倫敦、米蘭、巴黎、德國同希臘時裝周，要準備好身形，多啲做運動同食得健康啲。佢哋鍾意個樣黑啲、型啲，所以我要曬黑啲。」講到早前在歐洲工作的經驗，她笑言每日都要周圍去試鏡：「一日有四、五個，每次幾百人面試，要排好長隊！我好懶，有時遲起身，好在同房模特兒會好早去排隊，我就靜靜雞去打尖。（當地競爭大？）亞洲人唔算大，我個樣同身形好啱當地，命中率都高，一星期平均有兩個工作。」



獲邀合作 撈埋設計



另外，Sharon最近向設計界發展，她表示身邊朋友推出自家服裝及眼鏡品牌，邀請她合作設計：「今次我想喺歐洲留耐少少，想攞多啲靈感，將來可以推出自己嘅品牌。我唔係讀設計出身，但就鍾意畫畫，估唔到會畀朋友發掘到我設計嘅天份。」





---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。