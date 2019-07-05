語言發展落後　趙哲妤擬將囡囡轉讀特殊學校

前中國小姐趙哲妤（Uny）的女兒小魚（趙真羽）出世不久便證實雙耳失聰，早年接受人工耳蝸手術，令她回復聴力，由於年紀小，只得兩歲半，故未能表達聽到有幾多，聽力亦影響她的說話能力，令單親媽媽Uny倍添壓力。去年小魚順利考入主流幼兒園，令Uny甚為振奮，一邊給女兒報讀七田式教學的Playgroup，訓練左右腦，而自己亦報讀碩士語言治療師課程，雙管齊下幫囡囡，即使近月Uny忙應付碩士考試，仍堅持每日給女兒做一小時訓練。



日前Uny到尖沙咀接囡囡放學，留了長頭髮的小魚終可以束起「小噴泉」，變得女孩子氣。甫見媽咪即開心拖手，期間卻疑似扭計坐在地上，幸Uny兩三下便氹到囡囡乖乖自己行路，並與同行的傭人姐姐帶小魚到小型機動遊戲店享受親子樂，最搞笑是小魚只愛入錢幣，入完沒有玩便離座，令Uny啼笑皆非。期間她交由傭人陪囡囡玩，自己獨自坐下打開電腦，爭取時間溫習。



面對現實



事後她回覆東網說：「我今年修六科，考試考足兩個星期，就算考試我都堅持每日教小魚學『韻母』，不過佢仲未講到全部，有啲音發唔到。」談及小魚經已經兩歲半，語言發展仍落後同齡兒童，她擔心地說：「幼兒園嘅老師話會留位畀佢直上幼稚園，依家都諗緊。（想轉第二間？）諗緊轉讀特殊學校，聯絡咗兩間，嗰度有教手語同口形，希望教小魚講嘢。（你係咪都打破心理關口，接受囡囡讀特殊？）我諗未來多啲，又諗對將來小學銜接會唔會有影響。」總之一切以囡囡學習為大前提。





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