蘇施黃脾氣大點相處？和泉素行獲高人教路

藝人蘇施黃（阿蘇）及日本暖男和泉素行（Soko）首次合作主持ViuTV節目《厲害了！蘇哥兒》，Soko為了尋找與阿蘇相處的方法，找來了阿蘇的好友基斯請教相處之道。基斯笑指阿蘇的脾氣已經比以前改善了很多，現在只餘下一、兩成功力。他與阿蘇相處的心得是：「鬧嘅時候，唔好駁嘴，原因都唔好解釋。」經常受阿蘇指摘的Soko聽後，略感委屈地表示其實阿蘇有時候說話並不公平。基斯安慰Soko，叫他懷慈悲心態：「當讓下老人家啦！」雖然Soko和基斯初次見面，但兩人卻十分合拍。成功「撇甩」阿蘇遊山玩水的Soko更開心地高呼：「遠離咗阿蘇活火山，我心情暫時relax咗。」兩人參觀了牧場和挑戰水上活動等。在崖邊跳水前，Soko更開玩笑說：「阿蘇，地獄見喇。I’ll be back！」不過開心的時刻總是過得特別快。當製作隊提醒Soko要回程去見阿蘇時，Soko不禁臉色大變。



而另一邊，阿蘇獨自一人遊霧島藝術館，欣賞日本藝術家草間彌生的作品。晚上，三人於市政府的森之營聚首一堂。環境優雅寧靜的森之營，價錢亦十分親民，令挑剔的阿蘇不禁大讚。原以為基斯的出現可以令阿蘇收斂一下怒火，可惜事與願違。晚上BBQ的時候，Soko又因為不肯定而答不上阿蘇的問題，而令到阿蘇又發火。基斯身為中間人，一番好意幫Soko搶答。不過阿蘇活火山已經又開始爆發，直斥：「唔識就唔好答﹗」



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