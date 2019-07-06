婚變後首現身　喬妹目光呆滯強擠笑容

韓星宋仲基與宋慧喬因合作神劇《太陽的後裔》而譜出姊弟戀，前年10月底舉行世紀婚禮，至年初屢傳婚變，上周四突然宣布正進行離婚協調，結束一年零八個月的婚姻。喬妹今日下午現身三亞某商場舉行的化妝品牌活動，是她婚變後首度現身，穿上白色連身裙的喬妹明顯受到離婚打擊，只向在場粉絲微笑揮手，強擠笑容，現場有粉絲指喬妹看上去還是有點憔悴，而鏡頭亦有拍得她目光呆滯、冇乜表情。



另外，有指喬妹在聲明中透露雙方未能克服性格差異而分開，但婚變原因似另有內情，惹起各方揣測，更有指宋仲基申請離婚調停前未有知會家人，令宋父大受打擊而足不出戶。不過，今日有韓媒聯絡到宋父，對方透露最近入院進行白內障的手術，不方便通電話。



據悉宋父好友昨日曾收到宋父傳短訊：「突然傳來不好的消息，很抱歉，所有都是我與仲基的不足，會誠實地處理今次事件。」此外，報道亦指宋父在雙宋婚變消息曝光前一天，還與好友一起飲酒，但他當天比平日喝得很多，亦較平日沉默，令在場好友大表擔心。



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