2012年港姐　有人歡喜有人愁！

深得男觀眾歡迎的朱千雪於2012年香港小姐競選贏得季軍，最近宣布與圈外醫生男友結婚，幸福美滿，但同人唔同命，同屆的亞軍黃心穎月前爆出「安心偷食」事件敗走演藝圈，前程未卜………其實2012年港姐堪稱美女溫床，有大批索女參加，正所謂「七年人事幾翻身」，有人繼續為星途努力，有人已結婚生B。



張名雅

2012年港姐冠軍，入行後星途不算順利，大多演配角角色，2016年與圈外律師男友結婚，現時已是兩子之母，家庭美滿。



黃心穎

2012年港姐亞軍，憑伶牙俐齒入行後機會不斷，曾提名女配角及飛躍進步女藝員獎，去年承認與男神馬國明拍拖，但月前爆出偷食人夫許志安，人氣極速插水工作叫停，現時避走美國。



朱千雪

2012年港姐季軍，參選時已被捧為民選冠軍，其後擔演多套劇集重要角色，入行後繼續進修法律博士，最近宣布與青梅竹馬、拍拖五年的醫生男友結婚，堪稱人生勝利組。



岑杏賢

2012年港姐最上鏡小姐，與朱千雪分屬老友，做藝人後繼續攻讀碩士，現時亦任職心理輔導師，曾與袁偉豪拍拖，現時單身。



湯洛雯

2012年港姐十強佳麗，資深演員湯鎮業姪女，頗有觀眾緣，入行後不乏機會曾主演多套劇集，2017年奪得新加坡星和頒獎禮「最佳新人」，現時繼續劇接劇，被睇好上位，曾與港男羅天宇拍拖，現時單身。



林泳淘

2012年港姐十強佳麗，入行後以做主持及拍攝旅遊節目為主，深得網友喜愛，現時為資訊節目《東張西望》小花主持，有一名拍拖多年圈外男友。



陳潔玲

2012年港姐十強佳麗，入行後多演配角角色，2017年離開無綫成為自由身藝人，曾演出電影並有大膽演出，現時忙於其Party Room生意，較少幕前演出。



陳華鑫

2012年港姐十二強佳麗，被認為是外形最被低估的落選港姐，但星途不順，一直未有重要角色，去年初她與圈外做生意男友結婚，年底誕下一女，相當幸福。



陳婉衡

2012年港姐廿九強佳麗，未曾到泳衣環節已被淘汰，入行後主要做主持，2014年開始在旅遊節目中展示身材，憑E Cup上圍成功吸引大眾目光，現時繼續經常騷Quali。



簡淑兒

2012年港姐廿九強佳麗，2015年組成女子組合少女標本，拍過不少劇集，憑甜美笑容獲封為宅男女神，但曾多次被指整容，最近正式與無綫簽經理人合約。



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