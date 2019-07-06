前男友驚喜現身！大S激動化身樹熊夾到實

台灣女星徐熙媛（大S）同妹妹徐熙娣（小S）、范曉萱、柳翰雅（阿雅）一齊拍攝內地綜藝節目《我們是真正的朋友》，大晒姊妹情。喺最新一集入面，陳建州（黑人）就化身神秘嘉賓現身！同黑人識咗超過廿年嘅大S同小S自然相當興奮，大S更激動到衝上前好似樹熊咁夾實對方。節目出街之後，即引起網友熱烈討論，更有網友醒起黑人其實同大S拍過拖！



網友話范瑋琪（范范）曾經喺節目《康熙來了》講過大S係黑人前女友，仲話當年未同黑人拍拖嗰陣，黑人就試過帶埋大S去接佢機，當時佢都未知黑人同大S拍過拖，係之後黑人自己話佢知。但係范范就完全唔介意，反而覺得可以同前女友咁Friend嘅人應該幾好，仲同大S做咗好姊妹添！有網友大讚佢哋好大方，仲話好羨慕分手後都仲做到咁好嘅朋友。不過亦有網友認為佢哋兩個都做咗人夫人妻，就算幾老友都應該避忌吓。



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