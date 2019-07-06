[ALEXANDROS]港騷笑隊友偶像乞人憎

日本四人人氣樂隊[ALEXANDROS]相隔兩年第三度來港， 昨日假九龍灣展貿中心Music Zone舉行《Sleepless in Hong Kong》演唱會。鼓手庄村聰泰因傷停工未能來港，改由樂隊BIGMAMA的鼓手Riad偉武代替演出。 而低音結他手磯部寬之早前演出時跌傷骨折，全程要坐住彈Bass，上落台亦要拐扙攙扶。



樂隊全晚演出的20首人氣歌曲，包括為萬人迷木村拓哉聲演PS4遊戲《JUDGE EYES：死神的遺言》的主題曲《Arpeggio》、《候鳥》、《Girl A》以及昨日推出的新歌《月色Horizon》等，令歌迷High爆。



成員全晚以流利英語與港迷溝通，結他手白井真輝則拿着貓紙，讀出事前練定的廣東話打招呼：「我係真輝，你哋好嗎？食咗飯未呀？多謝大家嚟我哋嘅演唱會，我好開心嚟到香港。」他以往曾於港騷透露喜歡成龍，惹來台下歌迷噓聲。昨日，主音川上洋平在台上舊事重提，笑言白井的偶像乞人憎，惹來全場爆笑。演唱會尾聲時，他又預告明年會再來開騷。



完騷後，歌迷遲遲不肯離去，洋平再度出場，清唱歌曲《Party is over》一小段叫歌迷聽完返屋企，並開放fans用手機拍照，讓歌迷滿足離開。