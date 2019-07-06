【相愛12年】李樂詩揭與杜德智分手原因

歌手李樂詩（Joyce）早前接受電台訪問，由1992年以唱作人出道，憑《終有一天感動你》及主唱《真情》主題曲走紅，1994年走紅期間，她曾公開與杜德偉哥哥杜德智相戀，當年這段關係，原來曾被Joyce的媽媽棒打鴛鴦，雖然Joyce排除萬難相戀，但交往十二年後終分手，Joyce剖白當年分手原因，與杜德智當時不喜歡小朋友有關，而分手的翌年，Joyce邂逅現任老公Ted Lee，拍拖不夠一年就結婚，婚後育有三名兒子，難怪Joyce直認自己「好生養」。



歌唱路上，Joyce亦遇過不受公司重視的經歷，一度心淡淡出樂壇，她與杜德智於2005年自資推出一張以古巴拉丁音樂為主的專輯《FANTASY》，包括6首自家創作及5首翻唱經典，當年無人問津，點知十四年後今日，這張唱片竟然獲唱片公司睇中，重新印製發行，得以重生，令李樂詩百感交集。



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