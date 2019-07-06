寧願唔買車！馬浚偉使一百萬讀碩士

藝人馬浚偉為教育展覽擔任分享嘉賓，表示讀書時讀職業先修，當時成績不好，屋企又窮，但他想分享成績不是代表一切，不想學生把成績當做人生的全部，搞到壓力大。會考成績欠佳的他又謂自己是好例子：「得四科合格，英文E、中文D、工業繪圖E、Art and design攞A，數學同其他都係U，但你話我係咪讀唔到書呢？其實唔係，因為當時要好早出嚟做嘢，中三就要開始邊讀邊返工，所以點會好成績？但讀到中五都算係咁。」



他又透露其實當時理工大學收他讀Art and design，但因為冇錢交學費，所以決定不讀書出來賺錢，16歲半已開始全職工作。他又表示現時47歲，去年終於做到大學生，在北京讀EMBA課程（行政人員管理學碩士課程）：「要讀兩年，依家讀咗一年，其實兩年啲學費、生活費、使費加埋都成一百萬，啲人唔明點解我咁辛苦要去面試、每月去讀書、考試，但買車同讀書，我寧願揀讀書，學歷我唔夠，所以用人生經驗補番先可以讀到。」



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