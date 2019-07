39歲胡杏兒生咗第二胎喇!佢喺IG上載一家四口手搭手嘅相,相當有愛!佢留言:「Hello Ryan Lee, 李奕霖,Daddy, Mommy and Gor Gor welcome you to our family!! 」佢老公話Ryan個名,意思係小皇帝咁解,真係有意思喇!佢仲讚老婆Well done,好感恩添。



杏兒受訪時表示:「弟弟出世重7磅8安士,佢出世時好錫住媽咪,好快手,所以我都冇痛好耐。現在已回家休息,哥哥都好錫弟弟,見到佢好開心好興奮,我哋呢個有牛、羊和雞嘅農場家庭,加埋豬弟弟多謝大家的祝福。」



