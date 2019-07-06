拍完劇即放大假！龔嘉欣搵定呢兩個人伴遊

藝人龔嘉欣出席名牌專賣店開幕活動，提到早前受耳水不平衡影響令身體不適，嘉欣表示近日忙於為劇集《大醬園》埋尾，通告相當密集，以致拍攝期間經常想嘔吐，她說：「每次返廠都搵定個位嘔，有一日去飛鵝山外景畀佢哋笑我，話成片草地畀我嘔，但最終冇嘔到，多謝袁文傑幫我擔遮，又有人遞水同畀櫈我，仲有兩星期就煞科，我會頂埋佢。」



冇割雙眼皮



嘉欣指待完成劇集，即放大假去旅行，現正物色人選，暫定分別與姚子羚和江嘉敏出埠，但地點未定。談到有份演出的新劇《包青天再起風雲》突然安排播出，嘉欣坦言不感驚訝，更指會落力配合宣傳：「套劇入面我喊到變雙眼皮，腫晒，所以大家睇到唔好誤會，我冇割到㗎！」



狂掃名牌袋



至於為名牌專賣店拍廣告，嘉欣笑指拍攝當時也自掏腰包買了三個名牌手袋：「我啲代言費擺番晒落去，之後又再買咗兩個，真係嘔凸，本身鍾意買手袋，老闆好好，我同我啲朋友都另外畀多啲折扣，好開心。」



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