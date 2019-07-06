出碟有難度　林欣彤揀歌有咩準則？

歌手林欣彤（Mag）與同公司的歌手洪嘉豪為ViuTV的遊戲節目《估你唔到》擔任嘉賓，Mag表示現場會見到很多狗狗，要估每隻狗狗是屬於哪位主人，覺得甚有難度，而Mag本身是愛狗之人：「我養咗兩隻唐狗，所以唔驚狗，我特別鍾意大狗。」嘉豪沒有養狗，但喜歡跟狗狗玩耍：「我唔驚狗，不過現場見到有隻超大型嘅狗都會有少少怯，會諗如果畀佢咬到就會好痛。」Mag認為大狗反而比較溫馴及淡定。



另外，Mag最近加盟新公司，她透露現忙錄歌及計劃年底開個唱：「嘉豪都幫我寫咗首新歌，暫時未有方向會唔會出大碟，會以單曲為主，出碟有難度，依家派咗一首新歌。（會唔會試啲新曲風？）我都試過好多，我唔會為曲風而揀歌，最重要係首歌可以觸動到自己。依家覺得自己個心情冇咁大起大落，平靜啲。」嘉豪自言第一次有機會跟Mag合作，大感開心。



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