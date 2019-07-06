同老友記落區！林盛斌用生命影響生命

九龍樂善堂本年度之全港賣旗日今早舉行，活動邀得藝人林盛斌（Bob）擔任愛心大使，再次邀請到香港插畫家以「菠蘿油妹妹」為主角，設計可愛旗紙和宣傳品，希望吸引更多市民支持。為感謝各界積極參與，樂善堂於今日上午舉行啟動禮暨嘉許禮，除頒發贊助商感謝狀外，亦同時頒發「個人金銀銅章」獎項。樂善堂主席楊小玲、莫文韜主委、「愛心大使」林盛斌與一眾常務總理一同進行啟動儀式，預祝本年度籌款數字再創高峰。



儀式後，「愛心大使」林盛斌與眾嘉賓更親身到各區進行賣旗，和為義工隊打氣。他受訪說：「好開心可以為做愛心大使，公餘時都可以為社做公益事務，畀仔、女做個榜樣，知道樂善堂做好多醫療、教育甚至房屋計劃，幫基層家庭解決住屋問題，令多人受惠，我都覺得好有意義，既然我哋有少少影響力，就希望幫吓手，畀更多人知道，用生命影響生命！（一齊賣旗？）係呀，跟住班老友記走幾個區，佢哋都80幾歲都仲好落力，我哋呢啲年輕力壯，就更加要落力參與，我見到老友記賣晒啲旗嗰種笑容，我都感染到嗰份溫暖！」

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