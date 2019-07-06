馬國明為「朋友」黃心穎護航：畀個機會佢

東網獨家爆馬國明親證同黃心穎分手，將心穎降呢為朋友，馬國明與《白色強人》拍檔李佳芯出席活動，面對傳媒包圍，他即滿頭大汗，工作人員為他代答：「佢成日係咁。」



不過馬國明似乎有備而來，問是否已回復單身？他說：「我哋都仲係朋友，希望大家都畀個機會佢啦！我覺都鬧夠喇，覺得大家反應過敏咗，始終係感情事啫。」他更為心穎護航，並希望網民言論勿過激，應給予心穎一個機會，問是否想幫她復出工作？他說：「唔係幫，只係件事大家反應過激囉，有啲網民，始終係感情事，我都可以同佢繼續係朋友，點解大家反應咁激呢？！只係大家係咁追住佢嚟鬧，件事過咗咁耐，佢都知錯啦！我之前回應都講咗，佢後生仲有好多路要行，大家無謂呢件事周旋啄住佢。」



幫心穎復出鋪路？



問到是否回復「單身筍盤」身份？他說：「唔關事，呢啲唔講，希望件事盡快平息，過咗好耐，唔使周旋呢啲問題。」可有聯絡心穎及可有見過她，他避談說：「唔講，所有嘢唔答，再答只會問得多啲。其實都知佢依家係邊啦，寫咗佢去第二度讀書嘛。」問對方是否仍是女友身份？他苦笑說：「唔答喇，唔知點解大家要畫得條線咁實，其實我真係冇咩答。」



接受新一段感情？



馬國明之前承認「安心偷食」令他好憤怒，他說：「係有啲嬲，但唔可以用憤怒嚟形容，佢知自己犯錯。（依家仲嬲？）過咗好耐仲嬲？大家仲係朋友，總之大家唔使咁激動，冇必要做唔到朋友。」可準備接受另一段新感情？他稱：「我唔答喇，唔答喇呢啲，冇話準備好未。」如心穎想復合？他即笑說：「呢啲假設性嘅問題唔答喇！Thank you，辛苦晒！」可有有復合機會？他亦話：「唔答喇，都冇咩可以答，我冇咩答喇，大家都係朋友。」日後拍拖可會更小心以及更關注女友行蹤？他話：「呢啲將來嘅事，唔答喇，多謝大家關心。我諗都係專心做嘢先啦，大家都冇咩答喇，做好自己手頭上嘅工作先。」



「其實我唔係咁筍」



他又指從來不認為是筍盤：「大家畀面成日叫筍盤，其實就唔係真係咁筍嘅，多謝大家畀面！」問到事情發生後，有沒有跟心穎傾如何面對傳媒？他說：「其實第一次回應當日我已經講晒，亦都唔係好想再講，係囉都冇咩再可以答，其實我依家答嘅基本上都係套番第一次嘅答案嚟答，只不過大家有自己嘅解釋，就再解釋落去，我都話我控制唔到傳媒，但我只可以話我哋仲係朋友，希望大家可以畀個機會佢。」問到情傷可痊愈?他就說：「嬲嗰段時間好短，人誰無過呢，我不嬲都話我冇事，我自己修復咗我自己個心，我係心胸肺科，我自己修復咗，大家唔使擔心！」



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