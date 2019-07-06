翠如失手洩春光　蕭正楠唱情歌冧番

藝人黃翠如和老公蕭正楠夫妻檔到銅鑼灣出席活動，與觀眾大玩遊戲之餘，蕭正楠更即席唱歌，以《夏日傾情》送給太太，認真sweet爆，而翠如俯身時更不慎春光乍現。



談到老公歌藝，翠如笑謂：「佢好鍾意喺超級市場，跟住人哋播放嘅音樂唱歌。」問蕭正楠可有試過用情歌冧爆太太，他笑答：「喺峇里島舉行婚禮嘅時候，因為有live Band，我就唱咗張國榮嘅《為妳鍾情》，係真正嘅第一次。（翠如感動到喊？）喊嗰個其實係曹永廉，身為伴郎嘅佢嗰晚好似好唔開心咁，揸住個咪講感言又喊，好似冇咗我一樣。」



翠如更踢爆阿廉影相要站在中間！蕭正楠即打趣：「差啲要斟埋茶畀佢飲，不過佢又冇準備金器喎。」翠如則表示：「佢哋兩個近排合作拍劇，老公對住佢多過對住我。有日佢哋兩個拍咀戲，老公好緊張咁問我攞漱口水，以前佢同女同事拍親熱戲都冇試過。」蕭正楠即乘機耍花槍：「漱口水係攞畀佢用，我個口唔臭你知㗎。」



他又投訴翠如唔黐家：「我係有『雀』嘅雀仔，而佢係冇『雀』嘅雀仔，去完韓國又去馬來西亞探契仔，嚟緊又同洪永城去澳洲，成個七、八月我都見佢唔到。」活動上發現蕭氏夫婦沒有戴婚戒，蕭正楠表示：「因為呢個係我拍戲嘅角色造型，有時拍嘢戴戒指唔係咁方便，而翠如因為手指骨幼，好容易整跌戒指。」記者笑言叫蕭正楠買有分量的鑽石戒指送給太太，應該不易弄失，翠如即謂：「咁要試吓喇。」蕭正楠又透露早前跟阿廉在中環，拍了一場在電車路上大解的戲份，他們更要着肉色貼身褲上陣，感到好尷尬。



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