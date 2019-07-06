車保羅角逐台北電影節影帝順道尋親

香港獨立電影《老人與狗》獲提名台北電影節「最佳短片」及「最佳男主角」，劇中主角「綠葉王」車保羅與導演兼編劇陳瀚恩現身電影分享會，觀看期間車保羅一度忍不住抹眼淚。



兩人明天便出發到台灣參加電影節，問到心情，車保羅笑言不緊張：「平常心，過去係食嘢，食嘢最開心，不過要自己畀錢。」導演稱當地有很多不同類型的電影角逐，得獎與否要看評審的方向。車保羅坦言就算未能奪獎而回，但有份入圍已當贏：「已經係一個認可，如果對方質素高過你，咁冇嘢好講。」另外，他透露今次台灣之行，另一目的是想透過當地傳媒去尋親：「我爸爸叫吳鐵鋒，佢已經走咗，但佢有十兄弟姐妹，我完全冇佢哋嘅資料同聯絡，我相信總有一、兩個未死，一定可以搵到，呢個係我嘅願望，希望可以成真。」他現從事街市督導員，但獲提名後有不少演藝工作及參加電影節，問到對其正職有否影響？他說：「我個阿頭好幫我，如果有特別事故，可以請14日無薪假期，返嚟我都會請啲手足食飯，因為佢哋幫我頂足14日，但我之後就冇假放。」



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