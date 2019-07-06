劉小慧做網紅！蘇志威金錢無上限撐到底

藝人劉小慧近期頻頻做網上直播為大家解答難題，成為網絡紅人。她與老公蘇志威現身將軍澳千色店，為功能鞋墊做一日店長。小慧即場做網上直播講解鞋墊，兩公婆又親自為客人度腳，吸引不少人圍觀。蘇志威笑言舉腳贊成老婆做網紅：「呢廿幾年佢冇做嘢我都支持，依家佢出嚟做嘢我都支持。佢一向都好鍾意買好多嘢返嚟試，平時都有好多朋友打電話問佢邊啲嘢好用。（你做佢嘅白老鼠？）係呀，同埋做佢嘅經濟支援後台。」



比做歌手更開心



問小慧做網紅有否壓力？她說：「壓力唔係源於我介推介嘅產品，因為啲產品我都試過，一定要好先會介紹。壓力反而係點樣去講解畀人知啲資訊，因為做直播冇得NG。（做網上直播比做歌手更開心？）係，我依家嘅心態係做自己想做嘅嘢，原來分享係我最想做嘢事，從來冇諗過我講嘅嘢，可以有咁大嘅回響，好似同以前歌迷接觸嘅感覺。但以前係一個形象，唔係真實嘅我，今時今日我可以好貼近鍾意我嘅人，拉近大家嘅距離，以前做歌手畀唔到我呢種感覺。（老公係白老鼠同埋經濟支柱？）都係，我咁多年冇做嘢，唔係佢養我點算？」



將於7月24日生日的她，做完直播獲粉絲送上蛋糕提早慶祝：「佢哋支持咗我好多年，成為我嘅朋友。」問蘇志威如何與老婆慶祝？他說：「都係食吓飯，餐廳佢揀，唔會有神秘派對。」

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