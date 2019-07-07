「細龍太」陳偉琪有大靠山　拒絕800萬包養

近年憑《愛．回家之開心速遞》中「細龍太」一角上位的無綫36E咪神陳偉琪（Vicky），初出道時因身材惹火及經常演姣爆角色，經常被「問價」邀去飯局，最誇張的一次更出到800萬「包養價」。雖然從來不為所動，但她又被踢爆「神奇地」返工駕靚車，開工粗戴近10萬元名錶，經常出埠旅遊又食好嘢，最近更搬入西貢千呎獨立屋居住，如此有錢原來並非靠「外快」，只是背後有個「富爸爸」！



家中獨女 富爸爸錫到燶



據知，Vicky父親做大型貿易生意逾廿年，由於只得她一個女兒，由細到大錫到燶，可以話要乜有乜！就算陳父現已退休，一家人依然生活無憂。雖然家底厚，但她又堅拒做「金絲雀」，選港姐加入娛圈後，仍不斷在演藝事業尋求突破，早前更參加有表演界「奧林匹克」之稱的「WCOPA」世界表演藝術錦標賽，結果一口氣贏得三個大獎，成功殺入本月於美國荷里活舉行、為期9日的總決賽。



拒靠父幹 做兼職做學費



被問到是否生於富貴之家？不想高調的Vicky接受東網專訪時說：「唔係！小康之家嚟啫！我由細到大都希望靠自己努力，以前讀大學都係靠獎學金同做兼職交學費。」至於是否有很多飯局邀請？她說：「係！好多仲要好高價，好搞笑！不過我見到會即Block咗佢，冇興趣！真係試過出到800萬，好好笑，可能我初入行接嘅角色一面倒，會有比較惹火嘅演出，印象冇咁好。（畀人誤解係咪很難受？）拍戲角色係冇得選擇，雖然都好無奈，但我會堅持做番自己，好似打籃球、彈豎琴咁，等大家慢慢認識真正嘅我。」



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