又炫富！Kylie晒冷騷七部座駕惹網民反感

坐擁10億美元（約78億港元）身家的美國真人騷小富婆Kylie Jenner向來愛「炫富」，她前日又「嚟料」於社交網站Instagram（Ig）一次過晒冷騷家中七架名貴座駕，其中包括最近以45萬美元（約351萬港元）買下的銀色勞斯萊斯房車！



Kylie本身已有兩部勞斯萊斯，其中一名是由前度歌手Tyga買給她作生日禮物。而另一架是今年生日由現任歌手男友Travis Scott所送贈。此外，她亦擁有一部去年以40萬美元（約312萬港元）買下的黑色法拉利。認真誇張！



除了「騷車」之外，Kylie日前亦以性感打扮騷閃爆的鑽石頸鏈。照片曝光後，一眾網民就葡萄Kylie又炫富而留言批評，有網民說：「佢真係好愛show off。完全冇受家姐Kim Kardashian單嘢（2016年巴黎遇劫）學到教訓。如果Kylie有日被劫，咁佢就知味道！」另有網民批評：「佢咁炫富真係令人作嘔。生命中有好多嘢緊要過物質！」



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