藝人鍾麗淇(Margaret)早前出席活動,話計劃出年結婚周年紀念時同老公拍拖旅行,點知都唔使等出年,佢喺社交網透露,孖住老公飛到馬爾代夫慶祝結婚周年紀念,Margaret除咗着住三點式泳衣影靚相外,又同老公喺海灘影靚靚日落相,面對呢個靚景,Margaret即留言多謝老公安排呢個浪漫之旅畀佢,她留言:「Such a memorable and BEAUTIFUL trip!! Thank you Low-Gung for loving me so much...and to many many many more happy lovey dovey years together(一個好有回憶同好靚嘅旅行,多謝老公咁愛我,我哋將會有好多好好嘅日子要度過!)」



