遭連摑12巴　張明偉強姦戲騷肌好搶眼

藝人張明偉憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「George」一角成功入屋，加上近日喺熱播劇《好日子》中飾演張達倫年輕版，幾乎每晚連續兩套劇都能見到佢嘅演出。早前播出一集中，佢被敖嘉年連摑多巴，真係睇見都戥佢痛！佢透露不同角度拍攝總共被摑12巴：「由於第一次拍掌摑戲，事前都幾緊張，同埋呢場戲係我開拍第一場戲。我哋講笑話劇名叫好日子，但我哋後生版就冇好日子過，因為我喺套劇入面又被人摑，冬天又要跌落水塘，搞到好多沙石入晒口。」



劇中佢裸上身騷肌一幕，令人眼前一亮，估唔到佢青靚白淨，十足文弱書生一樣，但原來係個肌肉男！張明偉表示：「原本我唔使除衫，不過，同導演商量過後，希望場強姦戲更逼真，所以決定裸上身。其實我一直有Keep住做Gym，希望可以扮演唔同角色，不過我天生係瘦底，所以飲食方面落苦功多過操肌。」



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