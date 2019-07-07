成都麻辣巡唱！任賢齊台上打住邊爐玩點唱

藝人任賢齊（小齊）剛完成《齊跡2019》成都站巡迴演唱會，一向喜歡吃辣的他到無辣不歡的成都，卻因為要演出，被公司禁制吃麻辣火鍋，最終他把火鍋搬上台，邊吃邊跟歌迷玩點唱。在台上他問觀眾：「聽說你們連小孩子喝的奶，也是麻辣味.......」逗得全場觀眾開心大笑大叫。點唱環節時，有成都女歌迷點《我是你老婆》向小齊示愛：「我是你老婆！我是衝着你來的！我們成都的老婆都愛你！」小齊最初呆一呆，接着就玩起來笑問：「你老公有沒有來？沒有？那我們就不客氣啦，既然這樣，我是不是要考慮住下來！哈哈！」



小齊剛剛完成蘇州的巡迴便到成都，期間抽了半天時間快閃成都，除了逛書店買模型玩具給子女，又去嘗試生活品茶及到杜甫草堂參觀。公司擔心食辣影響小齊的聲線，所以一直禁制他吃辣的東西，綵排當日工作人員給他買了簡單麵條作晚餐，但小齊不見樂手及大隊在休息室吃飯，一度憂心工作人員沒吃好喝好，趕緊出外探望，料不到一出場館大門，就見到一班工作人員開麻辣大派對，一張長枱上放滿幾十斤麻辣小龍蝦，又有個超大麻辣火鍋自助餐，令他目瞪口呆，忍不住大叫：「What？！」看到最愛的麻辣，大家再也不能禁制他，就讓他吃了幾口，滿足口福。



小齊其後在社交網站發出發現工作人員背着他偷偷吃大餐的視訊，非常搞笑，很多歌迷留言說，小齊好可憐，又搞笑指好想到這麼好福利的公司打工！講到身為主角竟然吃得比工作人員差，小齊笑道：「哈哈，做藝人一向就是吃不飽啦！減肥好像是我們的終身職業一樣，我沒得吃，看到大家吃好喝好，我也開心的。工作人員有時比我們歌手更辛苦，他們吃得好是應該，我不會生氣啦。」



問到他每一站巡迴也有這麼多歌迷公開示愛，他如何處理這些「歌迷老婆」？小齊就笑道：「我告訴你，我歌迷大部分是男生，很多『老婆』都是跟着老公來的！不信你去問問他們！我哪來這麼多福氣，我是沒能力當韋小寶的人，歌迷早已經都把我當家人了！ 結婚生孩子抱孫都來通知我。」



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