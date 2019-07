歌手大唱中文歌　EXO壓軸現身拼盤騷

韓國SBS電視台的年度盛事「SBS SUPER CONCERT」昨晚假香港亞洲國際博覽館Arena舉行,表演嘉賓包括人氣男團EXO、Seventeen、WINNER、AB6IX、女團MAMAMOO及少女時代隊長泰妍,其中EXO因為成員Xiumin及D.O.正在服役的關係,首度以6人陣容來港,而Seventeen成員Seungkwan就因為腳傷而缺席昨晚演出。



演唱會在昨晚7時許開始,由人氣綜藝節目《Running Man》的主持透過影片介紹歌手逐一登場,而AB6IX就打頭陣唱出《Hollywood》、《Breathe》及《Shinning Star》,成員朴祐鎮因為腳傷而坐着完成演出,沒有參與舞蹈部分,而李大輝就用英文跟粉絲問好,隊中朴祐鎮與李大輝是限定男團Wanna One出身,前隊友邕聖祐、賴冠霖與朴志訓就特別拍片支持,邕聖祐與朴志訓更在片中大跳最近Hit爆貓咪舞,而AB6IX又不忘宣傳下月舉行的香港演唱會,約定大家到時見。



其後Seventeen成員Joshua、Mingyu與中國成員Jun出場擔任主持,以中英韓三語介紹MAMAMOO出場,MAMAMOO先後唱出《Paint Me》、《Starry Night》、《Egotistic》及《GOGOBEBE》,華莎與輝人均身穿短裙晒腿,其中輝人在跳舞期間不停將Tube Top往上拉,似乎是怕Tube Top下滑。



而WINNER分別唱出《Ah Yeah》、《Everyday》、《Millons》及《Really Really》,期間李勝勛走到台前與搖滾區粉絲近距離互動,而宋閔浩就只穿西裝褸晒肌,隊長姜勝允用英文說:「我好掛住大家,希望同大家創造美好嘅回憶。」他又指去年曾在同一場地舉行演唱會,留下很珍貴的回憶。



早前在Instagram自爆正在接受抑鬱症治療的泰妍,昨晚唱出《Four Seasons》、《I》及《Blue》三首慢歌,她表示很久沒有來香港這個場地演出,感謝大家一直熱烈支持,很高興能近距離見到粉絲。



​​而12缺1的Seventeen先後唱出《OUR DAWN IS HOTTER THAN THE DAY》、《CLAP》、《VERY NICE》以及中文版的《HOME》和《OH MY》、,其中Jun以廣東話跟粉絲問好,而其餘成員均以普通話作自我介紹。



至於EXO就壓軸登場,唱出《TEMPO》、《SMILE ON MY FACE》、《24/7》及《LOVE SHOT》,世勛用普通話問粉絲:「你們開心嗎?真的開心嗎?謝謝!」他坦言因為很久沒說中文,所以有點生疏,而燦烈就笑世勛講到口窒窒,隊長Suho表示下月EXO將來港開騷,叫粉絲要在香港等他們。



而各團均有準備特別演出,Seventeen的Jun演唱中文歌《雪之花》,WINNER隊長姜勝允則唱出《不能說的秘密》,MAMAMOO就演繹《月亮代表我的心》,並與AB6IX的李大輝唱出中文歌《有點甜》。