歌手大唱中文歌　EXO壓軸現身拼盤騷

韓國SBS電視台的年度盛事「SBS SUPER CONCERT」昨晚假香港亞洲國際博覽館Arena舉行，表演嘉賓包括人氣男團EXO、Seventeen、WINNER、AB6IX、女團MAMAMOO及少女時代隊長泰妍，其中EXO因為成員Xiumin及D.O.正在服役的關係，首度以6人陣容來港，而Seventeen成員Seungkwan就因為腳傷而缺席昨晚演出。



演唱會在昨晚7時許開始，由人氣綜藝節目《Running Man》的主持透過影片介紹歌手逐一登場，而AB6IX就打頭陣唱出《Hollywood》、《Breathe》及《Shinning Star》，成員朴祐鎮因為腳傷而坐着完成演出，沒有參與舞蹈部分，而李大輝就用英文跟粉絲問好，隊中朴祐鎮與李大輝是限定男團Wanna One出身，前隊友邕聖祐、賴冠霖與朴志訓就特別拍片支持，邕聖祐與朴志訓更在片中大跳最近Hit爆貓咪舞，而AB6IX又不忘宣傳下月舉行的香港演唱會，約定大家到時見。



其後Seventeen成員Joshua、Mingyu與中國成員Jun出場擔任主持，以中英韓三語介紹MAMAMOO出場，MAMAMOO先後唱出《Paint Me》、《Starry Night》、《Egotistic》及《GOGOBEBE》，華莎與輝人均身穿短裙晒腿，其中輝人在跳舞期間不停將Tube Top往上拉，似乎是怕Tube Top下滑。



而WINNER分別唱出《Ah Yeah》、《Everyday》、《Millons》及《Really Really》，期間李勝勛走到台前與搖滾區粉絲近距離互動，而宋閔浩就只穿西裝褸晒肌，隊長姜勝允用英文說：「我好掛住大家，希望同大家創造美好嘅回憶。」他又指去年曾在同一場地舉行演唱會，留下很珍貴的回憶。



早前在Instagram自爆正在接受抑鬱症治療的泰妍，昨晚唱出《Four Seasons》、《I》及《Blue》三首慢歌，她表示很久沒有來香港這個場地演出，感謝大家一直熱烈支持，很高興能近距離見到粉絲。



​​而12缺1的Seventeen先後唱出《OUR DAWN IS HOTTER THAN THE DAY》、《CLAP》、《VERY NICE》以及中文版的《HOME》和《OH MY》、，其中Jun以廣東話跟粉絲問好，而其餘成員均以普通話作自我介紹。



至於EXO就壓軸登場，唱出《TEMPO》、《SMILE ON MY FACE》、《24/7》及《LOVE SHOT》，世勛用普通話問粉絲：「你們開心嗎？真的開心嗎？謝謝！」他坦言因為很久沒說中文，所以有點生疏，而燦烈就笑世勛講到口窒窒，隊長Suho表示下月EXO將來港開騷，叫粉絲要在香港等他們。



而各團均有準備特別演出，Seventeen的Jun演唱中文歌《雪之花》，WINNER隊長姜勝允則唱出《不能說的秘密》，MAMAMOO就演繹《月亮代表我的心》，並與AB6IX的李大輝唱出中文歌《有點甜》。