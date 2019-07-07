仔女叮叮初體驗！JC安志杰家庭樂勁溫馨

名模Jessica C.（JC）為老公安志杰生咗一對仔女Tessa同Elvis之後，就專心湊B減少幕前演出，仲不時喺社交網晒溫馨日常。呢日JC就同老公帶一對仔女去搭電車，喺路上由安志杰拖住嘅Tessa見到店舖已經勁興奮，邊Window Shopping邊尖叫，之後仲化身人肉啞鈴，畀爸爸舉高高，玩得勁開心！安志杰見囡囡玩到頭髮亂晒，仲幫佢重新紮過條辮仔，認真係全能爸爸！



到終於登上電車，首次搭「叮叮」嘅Tessa繼續相當興奮，坐喺爸爸大髀嘅佢大叫：「I'm so excited!」不過車程有少少顛簸，就令Tessa有啲驚慌，但JC就安慰囡囡話爸爸有捉實佢，所以冇問題！Tessa仲問爸爸係唔係Super Hero添，JC就即刻好肯定咁答係，令佢安心唔少，安志杰亦錫咗囡囡額頭一啖，認真Sweet！



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